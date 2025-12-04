 Brayan Cortés vuelve a tener futuro incierto: Los millones que perdería Colo Colo si no lo compra Peñarol - Chilevisión
Brayan Cortés vuelve a tener futuro incierto: Los millones que perdería Colo Colo si no lo compra Peñarol

El meta otra vez afronta un complejo panorama debido a que no hay certeza de que se mantenga en el Carbonero. De no continuar, el iquiqueño tendrá que volver al Cacique.

Jueves 4 de diciembre de 2025 | 10:23

Brayan Cortés vuelve a tener futuro incierto. Finalizado el Campeonato Uruguayo, el arquero sería uno de los fijos que saldría de Peñarol para el próximo año.

El chileno termina su préstamo y debe regresar a Colo Colo, cuadro del que se fue a mitad de este 2025 en medio de críticas de los hinchas por su rendimiento.

En el Manya tendrían interés en que el iquiqueño se mantenga en suelo charrúa, aunque para eso tendrían que ejecutar la opción de compra estipulada en el contrato.

¿De cuánto es la opción de compra de Brayan Cortés?

En el vínculo del portero se estableció una opción para adquirir su ficha de manera definitiva, la que tiene un costo de 1,4 millones de dólares.

El alto monto es el principal obstáculo en el deseo del Carbonero de que el futbolista nacional siga por un tiempo más, por lo que no se descartan nuevas negociaciones.

En ese escenario, Rodolfo Catino, secretario general de Peñarol, fue tajante y aseguró que hay un "99% (de chances) que no sigue".

Por ahora, Cortés dio inicio a sus vacaciones a la espera de resolver su futuro, donde podría tener que presentarse a la pretemporada del Cacique en enero del 2026.

