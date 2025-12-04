¿Se complica la localía? Informe arbitral consignó incidentes en partido de la U ante Coquimbo - Chilevisión

Universidad de Chile se complicó. Además del empate ante Coquimbo, que bajó sus chances de ir a Copa Libertadores, Los Azules sumaron un nuevo dolor de cabeza.

Se trata de los fuegos artificiales que arrojaron barristas en el choque con Los Piratas, el cual fue interrumpido en dos ocasiones por manifestaciones contra la dirigencia.

La situación no fue dejada pasar por el árbitro Diego Flores, quien no pasó por alto lo acontecido en el Estadio Santa Laura el pasado martes.

El informe arbitral que podría complicar a la U

En su informe, el juez detalló que "al minuto 14 se detiene el partido por lanzamientos constantes de fuegos artificiales durante 5 minutos desde la galería norte, donde se ubican hinchas de Universidad de Chile".

Respecto a la segunda detención, el colegiado apuntó que a los 68' "se encienden bengalas desde la galería norte, las cuales fueron lanzadas al campo de juego, por lo que se detiene el partido durante 4 minutos".

Las paralizaciones podrían costarle caro al conjunto laico, quienes podrían recibir sanciones para los primeros encuentros que jueguen como local el 2026.

Por si fuera poco, Flores detalló otro aspecto relevante sobre la entrada del plantel del Romántico Viajero a la cancha de Indenpendencia.

"Los jugadores de Universidad de Chile ingresan al campo de juego con los niños en brazos, lo cual no estaba autorizado por Ligas Profesionales, tal como se comunicó en correo electrónico", señaló.