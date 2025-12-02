La U cortó la racha de victorias del campeón Coquimbo, pero se aleja del anhelado Chile 2 - Chilevisión

Universidad de Chile y Coquimbo Unido cerraron este martes la fecha 29 del Campeonato Nacional en el Estadio Santa Laura.

Los azules, que un día antes recibieron la noticia de que Gustavo Álvarez no iba a continuar en el club el próximo año, llegaban con la obligación de ganar para seguir en carrera por el Chile 2, cupo que permite jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Mientras que los Piratas, campeones del fútbol chileno, intentaban alcanzar su victoria consecutiva N°17, lo que hubiera significado todo un récord en el balompié nacional, ya que estaban igualados en 16 con el mítico "Ballet Azul" de la década del 60.

En un igualado y muy disputado encuentro en la comuna de Independencia, Universidad de Chile y Coquimbo Unido empataron 1-1.

La apertura de la cuenta llegó a los 44 minutos cuando el joven Martín Mundaca aprovechó una muy mala salida del arquero Gabriel Castellón.

En el complemento los azules salieron con todo y cuando apenas iban 30 segundos el árbitro Diego Flores sancionó penal por mano en el área.

La pena máxima la cobró Charles Aránguiz, quien en primera instancia falló ante Diego "Mono" Sánchez, sin embargo, le quedó el rebote y puso el definitivo 1-1.

Así quedó la tabla del Campeonato Nacional a falta de una fecha

A falta de una fecha, Universidad Católica se está quedando con el anhelado Chile 2. Los Cruzados tienen 55 puntos, 17 menos que los Piratas.

En tercer lugar se ubica O'Higgins con 52, uno más que los azules, que por el momento estarían disputando la edición 2026 de la Copa Sudamericana.

En la última fecha la U visitará a Deportes Iquique. Mientras que la UC jugará en el Claro Arena ante Unión La Calera y O'Higgins se medirá ante el complicado Everton, que tiene chances de perder la categoría.