Cánticos a la dirigencia: Partido de la U vs Coquimbo fue interrumpido por lanzamiento de pirotecnia - Chilevisión

Un complejo momento se vivió en el partido de Universidad de Chile ante Coquimbo, quienes se enfrentaron este martes por la fecha 29° de la Liga de Primera.

Esto porque el duelo fue interrumpido debido al lanzamiento de fuegos artificiales por parte de barristas azules, quienes protestaron contra la dirigencia.

El hecho se dio a los 14 minutos, aprovechando que se estaba atendiendo en cancha al jugador Martín Mundaca que acusó una infracción.

A esto hay que sumar diversos lienzos colocados por simpatizantes del Romántico Viajero, apuntando al precio de las entradas y a la normativa en general.

"En Chile la fiesta es un delito. No más derecho de admisión", señaló uno de los mensajes ubicados en el sector norte del Estadio Santa Laura.

Tras un receso de cerca de cinco minutos, el árbitro Diego Flores determinó la reanudación del compromiso.