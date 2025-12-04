Alivio en la UC: Tribunal de Disciplina borra amarilla a Fernando Zampedri y podrá jugar la última fecha - Chilevisión

El Tribunal de Disciplina decidió borrar la tarjeta amarilla a Fernando Zampedri, dejándolo habilitado para que pueda jugar por Universidad Católica en la fecha 30°.

El Toro fue amonestado en el empate 0-0 de Los Cruzados contra Huachipato el pasado sábado, lo que lo descartaba para el crucial cotejo ante La Calera.

Sin embargo, el organismo revocó la cartulina colocada por el árbitro Cristian Galaz y generó un alivio en La Franja.

Fernando Zampedri podrá jugar ante La Calera

Con esto, el delantero chileno dirá presente en el choque de su escuadra frente a Los Cementeros, donde se jugarán la clasificación a la Copa Libertadores.

Para ir directo a la fase de grupos, a la UC le alcanza con un empate en el compromiso que se disputará en el Claro Arena el sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas.

En caso de perder, deberá esperar que O'Higgins de Rancagua y Universidad de Chile no ganen sus duelos contra Everton e Iquique, respectivamente.

Esta situación se da en medio de las negociaciones de Zampedri por su continuidad en el conjunto estudiantil, donde sigue negociando con la dirigencia.