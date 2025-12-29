Representante apuntó a la U por “enfriar” fichaje de volante Lucas Romero: “Fue muy raro” - Chilevisión

Regis Marques, representante de Lucas Romero, ratificó que la llegada del paraguayo a Universidad de Chile quedó en "stand by".

El empresario afirmó que todo se estancó por las negociaciones de Los Azules con Francisco Meneghini, quien afina los detalles para asumir como entrenador del club.

De todoas formas, aclaró que el fichaje del volante no está caído y que en los próximos días retomarán las conversaciones.

¿Qué dijo el representante de Lucas Romero?

En entrevista con ABC Deportes, Marques comentó que el arribo "quedó en stand by por el cambio de técnico y ahora volveremos a hablar con ellos, pero obvio que se enfrió un poco porque cambiaron al director técnico".

"Queremos mirar lo mejor para Lucas y estamos escuchando a otros clubes también. Peñarol, incluso Olimpia, que me llamaron porque que lo quieren", agregó.

Consultado sobre qué tan cerca estaba del Romántico Viajero, el representante remarcó: "Estaba casi arreglado en la U de Chile, teníamos la propuesta para firmar y hubo este cambio de director técnico. Fue muy raro".

El mediocampista guaraní disputó la última temporada en Recoleta de su país, consiguiendo la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.