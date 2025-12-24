Gustavo Álvarez aclaró su salida de la U: Aseguró que quiso “evitar” ir a tribunales - Chilevisión

Gustavo Álvarez, ex entrenador de Universidad de Chile, habló por primera vez de su mediática salida de Los Azules.

El argentino llegó a un acuerdo con el cuadro laico y no continuará con miras al 2026, recalcando que su principal objetivo en estas semanas era "terminar bien la relación".

"A nosotros nos vinculaba un contrato de dos años con un tema de una extensión (...) que podía poner la cuestión en un tribunal. Preferí evitarlo", comentó a TNT Sports.

Gustavo Álvarez descarta tener ofertas de trabajo

Respecto a si hubo un punto de quiebre en su relación con la dirigencia, como la no llegada de Eduardo Vargas, el trasandino remarcó: "Me parece que toda relación se va desgastando poco a poco y es normal en todos los ámbitos de la vida".

"No hay hechos puntuales de suma gravedad que provocaron una ruptura, sí un desgaste que considero normal y, hoy estando fuera del club, no quiero ahondar ni profundizar", agregó.

Adicionalmente, Álvarez descartó que su partida sea por el interés de alguna selección o equipo extranjera. "No tengo ninguna oferta de trabajo", manifestó.

"Yo consideré que era un proceso desgastado, que lo mejor para ambas partes era un cambio. Lo planteo de esa forma pensando únicamente en el presente y sin ningún interés o conveniencia en el futuro", añadió.