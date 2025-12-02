Tiene contrato vigente: La millonaria cláusula de salida de Gustavo Álvarez con la U - Chilevisión

Gustavo Álvarez sorprendió este lunes al comunicar su intención de dejar Universidad de Chile, provocando un verdadero remezón en Los Azules.

El argentino afirmó en conferencia de prensa que hay un "profundo desgaste", recomendando de manera pública a la dirigencia que busque otro DT de cara a la próxima temporada.

Esta situación generará una negociación del estratega con Azul Azul, teniendo en cuenta que hay un contrato hasta el 2026 y una millonaria cláusula de salida.

¿De cuánto es la cláusula de salida de Gustavo Álvarez?

En concreto, el vínculo del trasandino implica un monto de 1,2 millones de dólares en caso de querer salir, lo que corre para cualquier equipo o selección que sueñe con contratarlo.

A raíz de esto, Álvarez seguramente conversará con la U para poder dejar el cargo una vez que termine la Liga de Primera.

Si bien se habló de un supuesto interés de la Selección de Perú, el propio entrenador aclaró que su intención es descansar junto a su familia.

"Yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. Mi planificación para enero es descansar", señaló en conferencia de prensa, reiterando que no ha renunciado.