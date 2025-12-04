Liguilla Primera B: Cómo se define el ascenso si Deportes Concepción y Cobreloa vuelven a empatar - Chilevisión

La final de la Liguilla de Ascenso tuvo un apasionante primer partido, con Deportes Concepción igualando 1-1 ante Cobreloa.

Ante más de 28 mil personas que llegaron al Estadio Ester Roa Rebolledo, Los Lilas y el conjunto nortino no se sacaron diferencias en un apretado encuentro.

Esta situación dejó abierta la llave, donde se definirá al equipo que acompañará a Universidad de Concepción en la Liga de Primera 2026.

¿Qué pasa si Deportes Concepción y Cobreloa vuelven a empatar?

Si bien en las anteriores fases los cruces se resolvieron directamente en penales, la situación cambia en esta final a jugarse en Calama.

En caso de una nueva paridad, Deportes Concepción y Cobreloa disputarán una prórroga de 30 minutos. Si persiste el empate, recién ahí se pasará a los tiros desde los 12 pasos.

Cabe recordar que en esta competencia no rige el denominado "gol de visitante", por lo que una igualdad por cualquier marcador extenderá el duelo.

¿Cuándo jeugan Cobreloa y Deportes Concepción?

La revancha entre estos cuadros está fijada para el domingo 7 de diciembre, comenzando a las 20:15 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.