El singular apodo de Matías Fernández, primer refuerzo de Colo Colo para el 2026 - Chilevisión

Matías Fernández vive sus primeros días como jugador de Colo Colo. El lateral dejó Independiente del Valle para convertirse en el primer refuerzo del Cacique de cara al 2026.

Pese a que recién se integró al Popular, el defensa dio a conocer algunos aspectos personales, como por ejemplo que su familia es hincha acérrima del club.

Además, reveló el singular apodo con el que es mencionado desde hace varios años y su descripción en una sola palabra.

Matías Fernández y su singular apodo

En una dinámica publicada por el canal oficial de Los Albos, Fernández contó que lo conocen como "Chino".

El zaguero se definió como "solidario" y apunta a ganar todo lo que pueda con Colo Colo, conjunto que el 2026 no disputarán torneos internacionales.

"Se repite mucho el mensaje de ven a ser feliz. Es motivante porque queda mucho para comenzar la temporada y que te demuestren el cariño, es lindo", indicó.

En la reciente campaña con el Matagigantes de Ecuador, el lateral derecho disputó un total de 42 partidos en los que no marcó goles.

Mira el video acá