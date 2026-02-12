 Ex compañeros en el fútbol reaccionan a revelación de Mauricio Pinilla por estado de salud: "Forza" - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Ex compañeros en el fútbol reaccionan a revelación de Mauricio Pinilla por estado de salud: "Forza"

Radja Nainggolan y Giovanni Simeone fueron algunos de los que apoyaron en redes sociales al ex delantero, quien dio a conocer que padece cáncer a la piel.

Jueves 12 de febrero de 2026 | 12:02

Diversas reacciones generó la revelación de Mauricio Pinilla, quien dio a conocer este miércoles que padece cáncer a la piel.

El ex futbolista contó en La Metro FM, que "lo pasé muy mal, estuve cuatro días internado en la clínica" y que actualmente está bastante mejor.

A raíz de esto, el otrora delantero comenzó a recibir muestras de apoyo, entre los que aparecieron varios jugadores con los que compartió en Chile y Europa.

Las figuras del fútbol que mandaron fuerza a Mauricio Pinilla

Una vez conocida la noticia, la publicación con las declaraciones de Pinigol se repletaron de comentarios de sus fanáticos y de ex compañeros.

Uno de los que reaccionó fue Radja Nainggolan, otrora futbolista del Inter de Milán que compartió con Pinilla en el Cagliari de Italia.

"Forza fratello" (Fuerza hermano), escribió el belga, mientras que el argentino Giovanni Simeone contestó: "Mucha fuerza".

Otras figuras alejadas del deporte que le enviaron mensajes positivos fueron Álvaro Salas y Álvaro Henríquez (que interpreta a Ruperto).

Mira los comentarios acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

El jugador que robó miradas de los hinchas de Colo Colo en la Noche Alba Solidaria: “No es parámetro”

Sin goles en el Monumental: Colo Colo y Unión Española firmaron empate en la Noche Alba Solidaria

Colo Colo vs Unión Española: Hora y dónde ver EN VIVO la Noche Alba Solidaria

La potente confesión de Mauricio Pinilla sobre su estado de salud: “Estoy en tratamiento”
Publicidad
Publicidad