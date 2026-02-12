Ex compañeros en el fútbol reaccionan a revelación de Mauricio Pinilla por estado de salud: "Forza" - Chilevisión

Diversas reacciones generó la revelación de Mauricio Pinilla, quien dio a conocer este miércoles que padece cáncer a la piel.

El ex futbolista contó en La Metro FM, que "lo pasé muy mal, estuve cuatro días internado en la clínica" y que actualmente está bastante mejor.

A raíz de esto, el otrora delantero comenzó a recibir muestras de apoyo, entre los que aparecieron varios jugadores con los que compartió en Chile y Europa.

Las figuras del fútbol que mandaron fuerza a Mauricio Pinilla

Una vez conocida la noticia, la publicación con las declaraciones de Pinigol se repletaron de comentarios de sus fanáticos y de ex compañeros.

Uno de los que reaccionó fue Radja Nainggolan, otrora futbolista del Inter de Milán que compartió con Pinilla en el Cagliari de Italia.

"Forza fratello" (Fuerza hermano), escribió el belga, mientras que el argentino Giovanni Simeone contestó: "Mucha fuerza".

Otras figuras alejadas del deporte que le enviaron mensajes positivos fueron Álvaro Salas y Álvaro Henríquez (que interpreta a Ruperto).

Mira los comentarios acá