Sin goles en el Monumental: Colo Colo y Unión Española firmaron empate en la Noche Alba Solidaria - Chilevisión

Colo Colo enfrentó a Unión Española en la denominada Noche Alba Solidaria en el Estadio Monumental en un duelo que terminó en empate sin goles.

El duelo amistoso que organizaron los Albos tenía como recaudar fondos para los afectados por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

El partido se jugó en dos tiempos de 25 minutos por lado con un 10 de descanso y aunque no marcaron diferencias en los arcos rivales, ambos elencos aprovecharon para probrar alternativas en las respectivas oncenas.

Dentro de lo más destacado del cuadro colocolino fue la inclusión de jugadores jóvens que sumaron minutos en el campo como Yastin Cuevas, Gabriel Maureira, Vicente Martínez, Leandro Hernández y Francisco Marchant.

¿Qué viene para Colo Colo y Unión Española?

Colo Colo volverá al campo este domingo 15 de febrero cuando se mida con Unión La Calera a partir de las 20:30, por la tercera fecha del Campeonato Nacional.

Unión Española por su parte, tendrá que recibir a San Luis, el próximo 21 de febrero, en el que será su debut por la liga del Ascenso.