Colo Colo suma otro dolor de cabeza: Por qué la FIFA lo multó y de cuánto es el monto - Chilevisión

Colo Colo sufrió un nuevo revés. Tras el triunfo ante Everton por la Liga de Primera, este lunes se dio a conocer que Los Albos fueron sancionados nada menos que por la FIFA.

La situación se debe a una deuda que el Cacique tenía con Estudiantes de La Plata por Javier Correa, quien llegó a Macul a mediados del 2024.

Tras inconvenientes acusados por el cuadro argentino, el ente rector del fútbol mundial le dio la razón y aplicó una multa al Popular.

¿Cuánto deberá pagar Colo Colo?

Producto de este caso, la dirigencia deberá pagar 266.666 dólares, equivalentes a casi 228 millones de pesos chilenos.

A esto hay que sumar porcentajes por interés que incrementan el monto, por lo que se suman cerca de 180 mil de la moneda estadounidense.

De no cumplir, el club nacional arriesga una sanción más severa que implica la prohibición de inscribir a nuevos futbolistas en los próximos mercados de pases.

En medio de esta mala noticia, Blanco y Negro acelera por cerrar el plantel 2026 con al menos un jugador más, el que podría ser un puntero a petición del entrenador Fernando Ortiz.