¿Otra pérdida en Colo Colo? Javier Correa estaría en la mira de un gigante del continente - Chilevisión

Luego de un complejo inicio de la Liga de Primera, Colo Colo vuelve a estar en alerta ante un supuesto interés de Boca Juniors por Javier Correa.

El argentino volvió a ser vinculado con el Xeneize, quienes están acelerando por un delantero ante las lesiones de los actuales jugadores de su plantel.

En ese escenario, el atacante del Cacique habría aparecido como una de las opciones para este mercado de pases.

Boca estaría interesado en Javier Correa

Según consignó Radio Cooperativa, el presidente del conjunto Azul y Oro, Juan Román Riquelme, está conversando con el representante del jugador.

En caso de iniciar una negociación formal, en la dirigencia de Los Albos pretenderían un monto cercano a los 2,5 millones de dolares por su pase.

De todas formas, en Colo Colo no hay interés de dejarlo salir debido a que es pieza clave en la conformación del plantel para esta temporada.

Cabe consignar que el ariete de 33 años no estuvo en la reciente derrota contra Limache por suspensión.