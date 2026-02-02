El desconocido refuerzo que asoma en Colo Colo: Es chileno y tiene amplio recorrido - Chilevisión

Colo Colo sigue con sus movimientos en el mercado de pases y preparan el arribo de un inesperado refuerzo. Se trata del volante Pablo Ruiz.

El futbolista de 27 años, nació en Chubut, Argentina, pero tiene ascendencia chilena por su familia, por lo que no ocuparía plaza de extranjero.

El mediocampista juega desde hace varias temporadas en el Salt Lake City de la MLS, donde tuvo continuidad en la temporada 2025.

Pablo Ruiz, el volante que asoma en Colo Colo

De acuerdo al periodista César Merlo, el arribo de Ruiz está encaminado y solamente faltaría la aprobación final del directorio de Blanco y Negro.

Con esto, el Popular sumaría una nueva variante luego de la salida de Esteban Pavez, quien dejó el club para fichar en Alianza Lima de Perú.

Nacido en 1998, el nacional es zurdo y se desempeña como volante mixto, destacándose por su buen juego corto y su capacidad de asociarse con sus compañeros.

En la reciente temporada de la MLS disputó 21 partidos en los que no convirtió goles y dio una asistencia. Los años anteriores no pudo sumar gran cantidad de minutos producto de complejas lesiones.

Además, fue seleccionado argentino y estuvo en el Mundial Sub 17 disputado en Chile el 2015, jugando 3 encuentros en la cita planetaria.