“Es hora de decirlo”: La sorpresiva revelación de Claudio Borghi sobre un posible retorno a la banca - Chilevisión

Claudio Borghi volvió a referirse a la chance de volver a dirigir a nivel profesional, situación que no se da desde el 2016 tras dejar Liga de Quito.

El Bichi abordó su pasión por estar en la banca, siendo consultado sobre si tiene contemplado tomar algún club de cara al futuro.

"Soy entrenador, un hombre de fútbol que lleva más de 50 años metido en esto. He tenido ofertas, no el año pasado, pero sí antes y la verdad es que no las he tomado porque algo me ha frenado", comentó.

Claudio Borghi tuvo gra "ilusión" por volver a Colo Colo

En entrevista con LUN, el argentino confesó que tuvo un gran deseo por retornar a Colo Colo, elenco en el que ganó cuatro torneos nacionales entre 2006 y 2008.

El ex volante afirmó que "hay muchos hinchas que me ven como si aún fuera el entrenador de Colo Colo y otros que me ven como el futuro entrenador".

"Pero es hora de decirlo claramente y con todas sus letras: sigo siendo indio, hincha del club, pero ya estoy jubilado como entrenador de Colo Colo", agregó.

Borghi insistió en que "no sigo siendo el DT del equipo y no lo voy a ser en el futuro. Todo lo que yo hice fue hace 20 años y es bueno que los hinchas lo asuman como lo he asumido yo a mi edad (61 años).

De hecho, el Bichi reveló que llegó a tener una cláusula en su contrato de comentarista, la que decía que podía irse en caso de que recibiera una oferta desde el Cacique.

"Así de ilusionado estuve y así me siento colocolino. Pero a mi edad, ya soy un jubilado del puesto de entrenador del club", sentenció.