Supremacía tomatera: Limache golea a Colo Colo en un debut para el olvido por la Liga de Primera 2026 - Chilevisión

Colo Colo vivió una verdadera pesadilla tras caer por 3-1 frente a Deportes Limache, en un partido válido por la primera fecha de la Liga de Primera 2026.

Los dirigidos por Fernando Ortiz se vieron superados desde el arranque del encuentro, con una defensa que mostró su peor versión.

Por su parte, el cuadro limachino aprovechó cada error defensivo de los albos para ponerse en ventaja y consolidar su victoria frente a Colo Colo en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Limache se posiciona como uno de los principales verdugos de los albos

Colo Colo no logró posicionarse en la cancha desde el inicio y se le vio ampliamente superado por un Limache intenso y ordenado en todas sus líneas.

A los 7', los tomateros abrieron el marcador luego de que el exdelantero de La Roja, Jean Meneses, aprovechara una mala salida de la zaga alba para poner el 1-0.

No pasó mucho tiempo para que, a los 14', el mismo Meneses se anotara con un doblete y pusiera el 2-0 tras una nueva desconcentración en la defensa colocolina.

Poco antes de la media hora de partido, a los 27', Daniel "Popin" Castro -que fue interés del Cacique en el último mercado de pases- apareció para poner el 3-0 con el cual se fueron al descanso.

Ya en la segunda mitad, el marcador no se movería hasta el 83', cuando el delantero argentino Maximiliano Romero descontaría para los albos, acortando la derrota al 3-1 definitivo.

El próximo encuentro de Colo Colo es ante Everton el sábado 7 de febrero. En tanto que Limache se medirá ante Ñublense el domingo 8.