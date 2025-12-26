Colo Colo iría por “Popín” Castro: La oferta que habría realizado a Deportes Limache - Chilevisión

Colo Colo habría realizado un silencioso intento por fichar a una de las grandes figuras de la Liga de Primera: Daniel "Popín" Castro.

Con 12 goles en el torneo, más otros 5 en Copa Chile, y un tremendo rendimiento en Deportes Limache, el delantero se convirtió en uno de los jugadores más cotizados del mercado de pases.

Esto provocó el supuesto interés del Cacique, quienes aparentemente hicieron una propuesta a la dirigencia del Cervecero que fue rechazada.

La oferta que Colo Colo habría realizado por "Popín" Castro

Según consignó La Tercera, Blanco y Negro ofertó 250 mil dólares por el pase del atacante, la que recibió una respuesta negativa.

Adicionalmente, la directiva de Los Albos estimaron un sueldo cercano a los 14 millones de pesos para el jugador.

Castro tiene contrato con Limache hasta el 2027, situación que obliga al Popular o a cualquier equipo a negociar con el Tomatero en caso de querer contar contratarlo.

El ariete de 31 años pasó por diferentes equipos de fútbol amateur en sus inicios, combinando entrenamientos y partidos con su trabajo de electricista.

A nivel profesional, estuvo en La Calera, Limache, Unión Española y Santiago Wanderers, afianzándose en el Cervcero en el 2023.