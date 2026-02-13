Palestino y U. de Chile igualaron sin goles en un intenso duelo por la Liga de Primera - Chilevisión

Palestino y Universidad de Chile se miieron en la tercera fecha de la Liga de Primera y rescataron un empate sin goles.

El elenco que dirige Francisco Meneghini tuvo un buen arranque y asumió el protagonismo, presionando en el campo rival pero no lograron convertir.

En el segundo tiempo el duelo fue parejo y aunque la U se instaló varias veces en la zona árabe, no pudo profundizar para romper el 0-0.

La acción más clara se produjo en los 90+4’ cuando Charles Aránguiz envió un balón al área de Palestino y un error del arquero Sebastián Pérez permitió poner el 1-0.

Sin embargo, la alegría duró poco ya que el VAR anuló el gol por una mano previa de Matías Zaldivia, sellando el empate definitivo.

Próximos partido de U de Chile y Palestino

En la cuarta fecha de la Liga de Primera, Universidad de Chile recibirá a Deportes Limache en el Estadio Nacional, el próximo 22 de febrero.

Palestino por su parte, visitará a Huachipato en Talcahuano, el 21 de febrero.