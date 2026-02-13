Palestino y U. de Chile igualaron sin goles en un intenso duelo por la Liga de Primera - Chilevisión

Los azules tuvieron la oportunidad de marcar la diferencia al final del encuentro, sin embargo el VAR anuló la jugada luego de advertir una mano en el área penal.
Viernes 13 de febrero de 2026 | 22:47
Palestino y Universidad de Chile se miieron en la tercera fecha de la Liga de Primera y rescataron un empate sin goles.
El elenco que dirige Francisco Meneghini tuvo un buen arranque y asumió el protagonismo, presionando en el campo rival pero no lograron convertir.
En el segundo tiempo el duelo fue parejo y aunque la U se instaló varias veces en la zona árabe, no pudo profundizar para romper el 0-0.
La acción más clara se produjo en los 90+4’ cuando Charles Aránguiz envió un balón al área de Palestino y un error del arquero Sebastián Pérez permitió poner el 1-0.
Sin embargo, la alegría duró poco ya que el VAR anuló el gol por una mano previa de Matías Zaldivia, sellando el empate definitivo.
En la cuarta fecha de la Liga de Primera, Universidad de Chile recibirá a Deportes Limache en el Estadio Nacional, el próximo 22 de febrero.
Palestino por su parte, visitará a Huachipato en Talcahuano, el 21 de febrero.