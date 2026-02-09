Las fuertes críticas de hinchas de la U a Francisco Meneghini tras derrota vs Huachipato: “Es malo” - Chilevisión

Muy molestos terminaron los hinchas de Universidad de Chile tras la derrota ante Huachipato, elenco que venció 2-1 a Los Azules este domingo por la Liga de Primera.

Pese a arrancar en ventaja con el gol de Eduardo Vargas, el cuadro laico fue superado por Los Acereros y no ha podido sumar victorias en las primeras dos fechas del torneo.

Esta situación tiene en alerta a los hinchas, quienes apuntaron sus críticas al entrenador Francisco Meneghini luego de la caída en Talcahuano.

Hinchas de la U cuestionan duramente a Paqui Meneghini

Los fanáticos no aguantaron y cuestionaron duramente a Paqui, asegurando que sigue sin plasmar su idea en el plantel del Romántico Viajero.

De hechos, son varios los fanáticos que remarcaron que fue una mala idea contratar al estratega argentino de cara a la nueva campaña.

"Es un invento", "debe hacer mucho más" o "no tiene nada que hacer en la U", fueron algunos de los comentarios que dejaron los hinchas en redes sociales.

Transcurridas dos jornadas del certamen local, Los Azules suman solamente un punto y se ubican en el puesto 13° de la tabla de posiciones.

Mira los comentarios acá

Meneghini hace que extrañe de una manera inexplicable al viejo. pic.twitter.com/t98Pl6SliZ — exponsista_ (@exponsista_) February 8, 2026

relojito calentando para remplazar a paqui meneghini y ganar el clasico en la fecha 5 #VamosLaU pic.twitter.com/NnsAE2s2z8 — Emiliø (@Eslayier) February 8, 2026

En un equipo grande como la U, perder puntos tan seguidos inicia las crisis y las presiones. Si a eso le sumas el morbo de estar en posiciones de descenso, todo se pone cuesta arriba.



Echen a Meneghini luego. Es un invento de DT. Aun se puede enmendar el rumbo. — Tio Yabi ⚽🏇🍻🎸 (@TioYabi31) February 8, 2026

Para los que pedían afuera a Gustavo Álvarez de la U, disfruten lo deseado



Es súper fácil encontrar problemas y no dar soluciones, con Álvarez pasó exactamente eso y la solución fue un entrenador inexperto como Meneghini — Luciano Delgado 🎙️ (@Lu_Delgado14) February 8, 2026

Álvarez fue mediocre, Meneghini es malo. Ninguno es dt para la "U". Mientras más rápido te bajes del tren equivocado, mejor. La dirigencia cometió un error y debe remediarlo pronto si quiere ganar algo este año. #VamosLaU — Pedro Cid Villa (@PedroCidVilla1) February 8, 2026

Meneghini no tenía ningún merito para llegar, Pero aún así de forma unánime votaron en Azul Azul para traerlo, estos son los resultados... — #VamoslaU (@vamoslaucdf) February 8, 2026