 Las fuertes críticas de hinchas de la U a Francisco Meneghini tras derrota vs Huachipato: “Es malo” - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Las fuertes críticas de hinchas de la U a Francisco Meneghini tras derrota vs Huachipato: “Es malo”

El entrenador argentino colmó la paciencia de varios fanáticos de Los Azules, cuadro que suma solamente un punto en las primeras dos jornadas de la Liga de Primera.

Lunes 9 de febrero de 2026 | 10:13

Muy molestos terminaron los hinchas de Universidad de Chile tras la derrota ante Huachipato, elenco que venció 2-1 a Los Azules este domingo por la Liga de Primera.

Pese a arrancar en ventaja con el gol de Eduardo Vargas, el cuadro laico fue superado por Los Acereros y no ha podido sumar victorias en las primeras dos fechas del torneo.

Esta situación tiene en alerta a los hinchas, quienes apuntaron sus críticas al entrenador Francisco Meneghini luego de la caída en Talcahuano.

Hinchas de la U cuestionan duramente a Paqui Meneghini

Los fanáticos no aguantaron y cuestionaron duramente a Paqui, asegurando que sigue sin plasmar su idea en el plantel del Romántico Viajero.

De hechos, son varios los fanáticos que remarcaron que fue una mala idea contratar al estratega argentino de cara a la nueva campaña.

"Es un invento", "debe hacer mucho más" o "no tiene nada que hacer en la U", fueron algunos de los comentarios que dejaron los hinchas en redes sociales.

Transcurridas dos jornadas del certamen local, Los Azules suman solamente un punto y se ubican en el puesto 13° de la tabla de posiciones.

Mira los comentarios acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

“Innecesario”: La ola de comentarios que generó publicación de Colo Colo al estilo Super Bowl

A estar atentos: La mala noticia que recibió la UC tras triunfo ante Deportes Concepción

¡Se hace fuerte de local! La UC vence a Deportes Concepción y se acomoda en la parte alta de la tabla

U. Católica vs Deportes Concepción: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera
Publicidad
Publicidad