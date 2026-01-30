Francisco Meneghini toma distancia tras amenaza de barra de la U de suspender el torneo - Chilevisión

En conferencia de prensa, el entrenador de Los Azules reconoció que pretende que el duelo con Audax Italiano sí se juegue. "Nos preparamos para eso", comentó.
Incertidumbre se vive en la previa del partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, luego de la amenaza de Los de Abajo de suspender el duelo de este viernes.
La barra brava de Los Azules cuestionó a la dirigencia y a la ANFP por precios de entradas y sanciones a hinchas, adelantando que no pretenden que se dispute el encuentro que inaugura la Liga de Primera 2026.
Consultado por esta situación, el director técnico del cuadro laico, Francisco Meneghini, dio a conocer su postura y señaló: "Como entrenador y como equipo queremos que los partidos se jueguen".
En conferencia de prensa, Paqui manifestó que "necesitamos que se jueguen los partidos, nos preparamos para eso y es con nuestra gente".
"Es recién el primer partido de la temporada, y con el club sancionado a nivel internacional el partido con Palestino (por Copa Sudamericana) será sin público, por lo que es vital el apoyo de nuestra gente y que podamos cuidar la localía", agregó.
El estratega argentino solicitó a los fanáticos del Romántico Viajero que "puedan aportar su granito de arena en cada partido que nos toque jugar de local o de visita".
"Esta es una situación que me excede, no la puedo controlar, pero lo que sí quiero es que se pueda jugar", recalcó.
El compromiso de la U con los Itálicos está fijado para este viernes 30 a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.