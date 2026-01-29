A tener en cuenta: Los jugadores de Colo Colo, la U y la UC llamados a cumplir con minutos Sub 21 - Chilevisión

El fútbol chileno se alista para una nueva temporada, donde los minutos Sub 21 vuelven a ser un tema para los 16 clubes de Primera División.

Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, no son la expceción y los entrenadores ya tienen en mente a los jugadores que cumplirán con este requisito.

Cabe consignar que para esta temporada hay cambios con respecto a años anteriores. Si bien se mantienen los 1.890 minutos estipulados en los 30 partidos, una de las grandes modificaciones tiene que ver con lo que se suma en cada encuentro.

Por ejemplo, cada club puede lograr hasta 120 minutos por compromiso, siempre y cuando sea más de un juvenil el que aparezca.

Otro punto importante es que se contabilizan los jugadores nacidos a partir del 1 de enero del 2005, dejando de exisitir el "minutaje doble" que tenían los más jóvenes.

Los futbolistas que podrían sumar minutos Sub 21 en los grandes

Colo Colo:

Francisco Marchant (2006): Delantero

Leandro Hernández (2005): Delantero

Yastin Cuevas (2008): Delantero

Nicolás Suárez (2005): Defensa

Matías Moya (2007): Volante

Universidad de Chile:

Ignacio Vásquez (2006): Delantero

Agustín Arce (2005): Volante

Bianneider Tamayo (2005): Defensa

Diego Vargas (2006): Defensa

Universidad Católica: