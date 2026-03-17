¿Destino europeo? La oferta que habría recibido la U por Lucas Assadi y los millones que ganaría - Chilevisión

Lucas Assadi genera otra interrogante en Universidad de Chile, luego de aparentemente haber recibido una nueva oferta desde el fútbol europeo.

Ahora, sería el Malmo de Suecia el que habría iniciado gestiones para quedarse con el delantero, quien actualmente se está recuperando de una lesión.

La propuesta presuntamente fue acercada a la dirigencia de Los Azules, situación que se debería resolver en las próximas horas.

Los millones que ofreció el Malmo por Lucas Assadi

Según consignó Emisora Bullanguera, el conjunto del viejo continente ofreció 2,4 millones de dólares por el pase del extremo, a lo que se agregan bonos por desempeño.

Si bien el monto es inferior a los cerca de USD 5 millones que pretenden en el cuadro laico, hay un punto que podría ser clave en la negociación.

Se trata del contrato de Assadi, el cual finaliza este 2026 y que le permite a partir de julio comenzar a negociar como jugador libre en caso de estar interesado en cambiar de destino.

Esto pone en aprietos a la U debido a que podría perder al futbolista de 22 años sin recibir nada, generando un importante dolor de cabeza.

El ariete fue vinculado con Atlético Mineiro de Brasil en enero pasado, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto por los montos ofrecidos desde Belo Horizonte.