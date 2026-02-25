Otro mazazo a la U: Lucas Assadi se pierde el Superclásico contra Colo Colo por una lesión - Chilevisión

Universidad de Chile recibió otro golpe en la previa del Superclásico contra Colo Colo. Lucas Assadi, una de sus principales figuras, se lesionó y se perderá el trascendental partido.

El delantero sufrió un esguince en el tobillo derecho el reciente empate de Los Azules ante Limache, quedando sin chances de jugar frente a Los Albos el próximo dimingo 1 de marzo en el Estadio Monumental.

La noticia es una verdadero balde de agua fría para el cuadro laico, quienes no acumulan victorias en las primeras cuatro fechas de la Liga de Primera.

Lucas Assadi se perdería llave de Copa Sudamericana

Además de quedar fuera del compromiso con el Cacique, Assadi también estaría ausente de la llave de fase previa de la Copa Sudamericana contra Palestino.

El cruce por la ronda preliminar está fijado para el miércoles 4 de marzo, por lo que los plazos no darían para que salte a la cancha.

Esto obligaría al entrenador Francisco Meneghini a buscar nuevas variantes, teniendo en cuenta que el extremo ha sido titular en todo el arranque de año.

Una de las alternativas a la que podría apostar Paqui es Ignacio Vásquez, quien adicionalmente le ayudaría a cumplir con los minutos Sub 21 en el torneo nacional.