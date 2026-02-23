El lienzo que desplegó la barra de la U en el Estadio Nacional: Apuntaron contra Colo Colo - Chilevisión

Una nueva interrupción se produjo en un partido de Universidad de Chile, esta vez se dio en el empate 2-2 ante Limache jugado en el Estadio Nacional.

Cerca del minuto 70, hinchas azules lanzaron fuegos artificiales desde el sector norte del recinto de Ñuñoa, obligando a la detención del encuentro por la Liga de Primera.

Además de la pirotecnia, parte de la barra del cuadro laico desplegó un lienzo en el que anticiparon el Superclásico contra Colo Colo.

Barra de la U enciende el Superclásico ante Colo Colo

El cartel apuntó directamente al Cacique y al Estadio Monumental. "Pedreros siempre fue un funeral", señalaron.

La paralización del duelo por algunos minutos podría traer nuevas sanciones al Romántico Viajero, quienes ya no cuentan con gente en la Galería Sur.

Estos hechos generaron la molestia en los propios fanáticos del club, recordando que ya hubo un castigo por los incidentes en la fecha 1° contra Audax Italiano.

El choque de Colo Colo frente a la U está fijado para el 1 de marzo a las 18:00 horas, donde el conjunto de Francisco Meneghini llega sin victorias en todo el torneo.

Mira el lienzo acá