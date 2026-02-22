La U empata con Limache y agudiza su crisis sin poder ganar en la Liga de Primera 2026 - Chilevisión

Universidad de Chile sigue sin poder ganar y agudiza su crisis tras empatar 2-2 frente a Deportes Limache en el Estadio Nacional.

Un encuentro en el que los locales pasaron de ir perdiendo a pasar arriba en el marcador durante gran parte del encuentro.

Sin embargo, sobre el final, el conjunto tomatero aprovechó un error de la zaga azul para sentenciar un resultado que poco le sirve al equipo dirigido por Francisco Meneghini.

Mientras sigue sin convencer a sus hinchas, el romántico viajero deberá enfrentar semana crucial previo al superclásico contra Colo Colo por la quinta fecha de la Liga de Primera.

Limache se lo empata a la U sobre el final y agudiza la crisis azul

El arranque fue cuesta arriba para Universidad de Chile. A los 5 minutos, un balón largo sorprendió a la zaga azul y “Popín” Castro definió para poner el 1-0 a favor de Limache.

La reacción llegó antes del descanso, cuando Javier Altamirano marcó el empate 1-1 tras una rápida combinación ofensiva con Eduardo Vargas.

Ya en el complemento, la U logró dar vuelta al marcador luego de que Nicolás Rámirez conectara con la frente un centro de Felipe Salomoni. Hasta ahí, el partido parecía entregar tranquilidad al técnico Francisco Meneghini.

Sin embargo, cuando los azules parecían celebrar su primera victoria, llegó el balde de agua fría. Un error del arquero Gabriel Castellón terminó en rebote dentro del área y Yerko González selló el 2-2 definitivo.

Próximos partidos de la U y Limache en la Liga de Primera 2026

En la quinta fecha, los azules deberán visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental el día domingo 1 de marzo a las 18:00 horas.

Por su parte, Deportes Limache recibirá al puntero, Huachipato, el día sábado 28 de febrero a las 18:00 horas.