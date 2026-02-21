La UC vence a Coquimbo y cobra revancha de la Supercopa en el Claro Arena - Chilevisión

Este sábado, Universidad Católica consiguió su anhelada revancha tras vencer por 3-1 a Coquimbo Unido en el Claro Arena, por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026.

Un partido intenso y lleno de emociones de principio a fin en el que los cruzados comenzaron perdiendo, pero lograron revertir tras reaccionar con rapidez en la segunda mitad.

La gran figura fue Fernando Zampedri, decisivo en el resultado final. El delantero nacionalizado chileno lideró la remontada y marcó un doblete que sentenció el resultado a favor de los precordilleranos.

Crónica: Católica vence 3-1 a Coquimbo en el Claro Arena

La apertura de la cuenta llegó al minuto 20 luego de que Alejandro Camargo sorprendiera a la zaga cruzada y aprovechara una serie de rebotes en el área chica para definir y llevar la pelota a la red.

La reacción cruzada no tardaría en llegar. Al minuto 35, Justo Giani conectó un centro de Diego Corral para poner el 1-1 y volver a meter a los locales en el partido antes del descanso.

Ya en el complemento, los de la franja golpearon sobre el arranque luego de que Cristián Cuevas asistiera a Zampedri, quien desvió el balón para poner el 2-1 y sembrar la ilusión en las gradas.

Finalmente, sería el mismo Zampedri el encargado de sentenciar la victoria y firmar su doblete desde los doce pasos, dejando el partido 3-1 al minuto 68.

Próximos partidos de la UC y Coquimbo Unido por la Liga de Primera

En la quinta fecha, los cruzados deberán visitar a Ñublense el domingo 1 de marzo a las 20:30 horas.

Por su parte, los piratas recibirán a Deportes Concepción el sábado 28 de febrero a las 12:00 horas.