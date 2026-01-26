Con polémica: Coquimbo Unido derrotó a la UC en penales y se quedó con la Supercopa Chile - Chilevisión

Coquimbo Unido se quedó con el título de la Supercopa Chile tras vencer a Universidad Católica en una infartante definición por penales.

Esta victoria marca el primer título de este tipo conseguido por los Piratas, que también habían bajado su primera estrella tras ser los mejores en la Liga de Primera 2025.

A pesar de que el partido terminó 0-0 en los 90 minutos, ambos equipos buscaron el arco contrario y dejaron algunas ocasiones de peligro, convirtiendo a los respectivos porteros en figura.

Coquimbo Unido campeón Supercopa Chile

En la definición por penales Coquimbo Unido contó con la figura de Diego "Mono" Sánchez, que hasta se sacó los guantes durante la tanda.

A "manos peladas" se las arregló para contener dos disparos, de Corral y Mena, y así mantener al Hueso Pirata vivo hasta el final.

En el último lanzamiento Branco Ampuero elevó su tiro sobre el travesaño y Alejandro Camargo, un histórico del puerto, anotó su penal para desatar el polémico festejo en el Estadio Sausalito.

Polémico desenlace de la Supercopa Chile

Finalizado el partido un tumulto de jugadores de ambos equipos comenzó a enfrentarse en respuesta a una supuesta celebración que había hecho Mono Sánchez frente a la banca de la UC.

Si bien los hechos no pasaron a mayores si pusieron en pausa la celebración de Coquimbo, que después de todo pudo levantar la copa en cancha y celebrar con el puñado de hinchas que acompañó.