Hay recompensa: El millonario premio que recibirán los jugadores de Coquimbo por histórico título - Chilevisión

Coquimbo Unido venció este domingo a Unión La Calera y se consagró campeón de la Liga de Primera, colocando un broche de oro a una campaña extraordinaria.

Los Piratas se impusieron 2-0 a Los Cementeros ante 18 mil personas que colmaron el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, desatando una fiesta histórica en toda la ciudad.

El triunfo sentencia un trofeo más que merecido para todo el Aurinegro, lo que también trae importantes premios económicos.

Coquimbo consigue millonario "botín" tras ser campeón

Según consignó La Tercera, el plantel del flamante ganador del torneo recibirá una recompensa cercana a los 300 millones de pesos.

Este acuerdo se logró hace varios meses entre los jugadores y la dirigencia, quienes estiman destinar cerca del 30% de los premios obtenidos por el club por la corona.

Precisamente, Coquimbo saca cuentas bastante alegres por el título debido a que la Conmebol le entregará cerca de 1 millón de dólares, esto por el "mérito deportivo" de ser el flamante campeón.

A estoy hay que agregar la recompensa de la ANFP, los US$3 millones que obtendrá por estar en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores y los réditos por entradas vendidas en sus duelos como local.