Revive las reacciones a la revancha de Racing ante Flamengo por semis de la Copa Libertadores - Chilevisión

Revive las reacciones a la revancha de Racing ante Flamengo por semis de la Copa Libertadores

Con Erick Pulgar disputando los 90 minutos, el Mengao rescató un empate que le permitió sacar del camino a La Academia.

Jueves 30 de octubre de 2025 | 00:17

Un verdadero partidazo protagonizaron Flamengo y Racing por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, el que terminó igualado 0-0.

El resultado, sumado al triunfo por la cuenta mínima en la ida, le permitió al Mengao clasificar a la gran final del certamen internacional.

Los brasileños contaron con Erick Pulgar desde el arranque, quien disputó los 90 minutos y tuvo una correcta actuación en el Cilindro de Avellaneda.

Este tremendo cotejo lo pudiste disfrutar con Vicente Quijada (@vichoquijaday Javier Manríquez (@guororororoi), quienes reaccionaron en vivo a todos los detalles en nuestro canal de YouTube.

Revive las reacciones acá

