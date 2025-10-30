Revive las reacciones a la revancha de Racing ante Flamengo por semis de la Copa Libertadores - Chilevisión

Con Erick Pulgar disputando los 90 minutos, el Mengao rescató un empate que le permitió sacar del camino a La Academia.
Jueves 30 de octubre de 2025 | 00:17
Un verdadero partidazo protagonizaron Flamengo y Racing por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, el que terminó igualado 0-0.
El resultado, sumado al triunfo por la cuenta mínima en la ida, le permitió al Mengao clasificar a la gran final del certamen internacional.
Los brasileños contaron con Erick Pulgar desde el arranque, quien disputó los 90 minutos y tuvo una correcta actuación en el Cilindro de Avellaneda.
Este tremendo cotejo lo pudiste disfrutar con Vicente Quijada (@vichoquijada) y Javier Manríquez (@guororororoi), quienes reaccionaron en vivo a todos los detalles en nuestro canal de YouTube.