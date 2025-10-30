Revive las reacciones a la revancha de Racing ante Flamengo por semis de la Copa Libertadores - Chilevisión

Un verdadero partidazo protagonizaron Flamengo y Racing por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, el que terminó igualado 0-0.

El resultado, sumado al triunfo por la cuenta mínima en la ida, le permitió al Mengao clasificar a la gran final del certamen internacional.

Los brasileños contaron con Erick Pulgar desde el arranque, quien disputó los 90 minutos y tuvo una correcta actuación en el Cilindro de Avellaneda.

