Flamengo aguantó la ventaja ante un deslucido Racing y es el primer finalista de la Libertadores - Chilevisión

Flamengo se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores, luego de igualar 0-0 ante Racing este miércoles en el Cilindro de Avellaneda.

Con Erick Pulgar desde el arranque, el Mengao aprovechó la ventaja obtenida en el partido de ida y clasificó a la definición al imponerse por un global de 1-0.

Los brasileños dominaron el comienzo del encuentro y llegaron a tener al menos cuatro chances claras, pero La Academia respondió con un cabezazo de Tomás Conechny que atajó de gran manera el arquero Agustín Rossi.

En el segundo tiempo, la situación se complicó para los cariocas con la insolita expulsión de Gonzalo Plata, quien le pegó un manotazo en la zona baja a Marcos Rojo, lo que llevó al árbitro Piero Maza a mostrarle la tarjeta roja.

A partir de ese momento, los trasandinos apostaron a los pelotazos ante un cuadro visitante que se dedicó a aguantar y esperar a que pase el tiempo.

En los descuentos, Rossi volvió a lucirse al tapar un remate a la entrada del área de Luciano Vietto, el que iba con un leve rebote incluido.

Con este resultado, Flamengo vuelve a la final de la Copa Libertadores después de tres años, donde irá por su cuarto título.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores está programada para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

El rival del Mengao será Liga de Quito o Palmeiras, quienes jugarán su esperada revancha este jueves.