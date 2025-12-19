Copa Libertadores 2026: Cuándo debutan O'Higgins y Huachipato en la fase previa - Chilevisión

O'Higgins y Huachipato tienen día y horario definido para su debut en la Copa Libertadores, torneo en el que arrancarán en la fase previa 2.

Los Celestes tendrán un durísimo desafío ante Bahía de Brasil, uno de los cuadros que asoma como favorito para meterse en la zona de grupos.

Por su parte, Los Acereros se vieron algo más favorecido en el sorteo al toparse con Carabobo, aunque eso implica un extenso viaje a Venezuela.

Fecha del estreno de O'Higgins y Huachipato en la Copa Libertadores

De acuerdo a lo informado por la Conmebol, será el club de Talcahuano el que marcará el debut de los chilenos el próximo martes 17 de febrero.

Un día después será el turno del conjunto de Rancagua, quienes arrancarán su llave contra el Tricolor de Acero en condición de local.

Los encuentros de vuelta se disputarán una semana después. Cabe recordar que los clubes nacionales deben superar dos rondas para entrar en la fase de grupos.

Días y horarios de O'Higgins y Huachipato en la Copa Libertadores:

Partidos de ida:

Carabobo vs Huachipato: Martes 17 de febrero a las 19:00 horas.

O'Higgins vs Bahía: Miércoles 18 de febrero a las 19:00 horas.

Partidos de vuelta: