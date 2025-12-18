Copa Libertadores: Huachipato se medirá a equipo de Venezuela en la fase preliminar - Chilevisión

Tras ser campeón de la reciente Copa Chile, Huachipato conoció su suerte para la fase previa de la próxima Copa Libertadores.

Los Acereros irán contra Carabobo de Venezuela en la segunda ronda preliminar, llave en la que en principio asoma como favorito.

Los Granates vienen de caer en la final del fútbol local frente a Universidad Central, apostando a dar el golpe contra el cuadro nacional.

¿Cuándo jugarán Huahcipato y Carabobo por la Copa Libertadores?

El primer encuentro entre ambos equipos será la semana del 18 de febrero, donde los de la Región del Biobío serán visitantes en el Estadio Misael Delgado.

En tanto, la revancha se disputará siete días después en Talcahuano, duelo para el que los dirigidos por Jaime García esperan tener colmadas las tribunas.

En caso de superar a los venezolanos, Huachipato irá frente al ganador del cruce entre Sporting Cristal o un equipo que viene desde la primera ronda.

Para meterse en zona de grupos, Los Acereros deben superar dos rondas previas.