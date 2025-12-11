Clubes chilenos en alerta: Definen fecha para sorteo preliminar de Libertadores y Sudamericana - Chilevisión

Los seis representantes nacionales aguardan ansiosos por la importante instancia, donde conocerán su futuro en el ámbito internacional.
Una importante noticia se dio a conocer sobre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, luego que la Conmebol confirmara la fecha del sorteo de las fases preliminares.
En total, serán seis los clubes chilenos los que estarán atentos a esta importante instancia, la cual será clave en torno a su planificación para la próxima temporada.
De acuerdo a la información entregada, los sorteos quedaron fijados para el próximo jueves 18 de diciembre a partir de las 12:00 horas de Chile.
El evento se realizará en la sede de la Conmebol en Paraguay.
Los elencos nacionales que estarán la fase previa de la Libertadores serán O'Higgins y Huachipato, quienes deberán superar dos llaves para meterse en zona de grupos.
Allí los esperan Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno, y Universidad Católica que accedió como Chile 2.
Por su parte, En la Sudamericana estarán Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal. De esos cuadros, solamente dos irán a la fase de grupos en un cruce que será a partido único.