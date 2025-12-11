 Clubes chilenos en alerta: Definen fecha para sorteo preliminar de Libertadores y Sudamericana - Chilevisión
Clubes chilenos en alerta: Definen fecha para sorteo preliminar de Libertadores y Sudamericana

Los seis representantes nacionales aguardan ansiosos por la importante instancia, donde conocerán su futuro en el ámbito internacional.

Jueves 11 de diciembre de 2025 | 09:02

Una importante noticia se dio a conocer sobre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, luego que la Conmebol confirmara la fecha del sorteo de las fases preliminares.

En total, serán seis los clubes chilenos los que estarán atentos a esta importante instancia, la cual será clave en torno a su planificación para la próxima temporada.

¿Cuándo se sortearán las fases preliminares de la Libertadores y Sudamericana?

De acuerdo a la información entregada, los sorteos quedaron fijados para el próximo jueves 18 de diciembre a partir de las 12:00 horas de Chile.

El evento se realizará en la sede de la Conmebol en Paraguay.

Los clubes chilenos que competirán internacionalmente el 2026

Los elencos nacionales que estarán la fase previa de la Libertadores serán O'Higgins y Huachipato, quienes deberán superar dos llaves para meterse en zona de grupos.

Allí los esperan Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno, y Universidad Católica que accedió como Chile 2.

Por su parte, En la Sudamericana estarán Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal. De esos cuadros, solamente dos irán a la fase de grupos en un cruce que será a partido único.

