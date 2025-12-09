¿Destino cruzado? La UC acelera por Matías Palavecino y lo traslada a San Carlos de Apoquindo - Chilevisión

Universidad Católica estaría cerca de dar el primer bombazo del mercado de pases 2026, dejando casi sentenciado el fichaje de Matías Palavecino.

El volante argentino dejaría Coquimbo Unido, club en el que fue pieza clave para el histórico título de la Liga de Primera.

Pese a que se especuló con intereses de otros grandes y del fútbol mexicano, La Franja habría apretado el acelerador y amarraría el trasandino.

Matías Palavecino fue visto en San Carlos de Apoquindo

Los rumores crecieron debido a que el trasandino de 27 años fue visto este martes en San Carlos de Apoquindo, donde llegó junto a su representante.

Según captó ESPN, el volante apareció en el Complejo Deportivo Raimundo Tupper para reunirse con la gerencia del club comandada por José María Buljubasich.

De concretarse el arribo, el elenco de la precordillera cumpliría uno de los primeros deseos del entrenador Daniel Garnero, quien ha solicitado desde mediados de este año la contratación de un volante ofensivo.

Palavecino fue formado en Rosario Central y ha tenido dos etapas en Coquimbo Unido, disputando este 2025 un total de 38 partidos en los que anotó 7 goles.