Coquimbo Unido encabeza la formación: Este es el once ideal de la Gala Crack 2025 - Chilevisión

Este lunes se realizó la Gala Crack 2025, instancia en la que se dio a conocer el once ideal de la última Liga de Primera.

La formación está liderada por Coquimbo Unido, gran campeón del torneo que perdió solamente un encuentro en una campaña que quedará en la historia.

En total, cinco jugadores de Los Piratas aparecen en la alineación, entre los que está el arquero y referente del plantel, Diego "Mono" Sánchez.

El once ideal de la Liga de Primera 2025

A ellos se suman cuatro jugadores de Universidad de Chile, uno de Colo Colo y el hexagoleador del campeonato, Fernando Zampedri de Universidad Católica.

En concreto, el once ideal es el siguiente: Diego Sánchez; Fabián Hormazábal, Bruno Cabrera, Matías Zaldivia, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Charles Aránguiz, Matías Palavecino, Lucas Cepeda, Lucas Assadi y Fernando Zampedri.

Además, el propio Aránguiz fue elegido el Jugador Crack del 2025, mientras que Esteban González de Coquimbo fue galardonado como el Mejor DT de la temporada.

La ceremonia organizada por TNT Sports contó con homenajes a Humberto "Chupete" Suazo y a los campeones de la Copa América 2015 y 2016.