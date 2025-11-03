Fiel a su estilo: Mono Sánchez festeja campeonato de Coquimbo Unido con osado destape - Chilevisión

Coquimbo Unido hizo historia. Los Piratas tocaron el cielo con las manos y este domingo se coronaron campeones del fútbol chileno tras vencer 2-0 a Unión La Calera.

El triunfo del Aurinegro hizo que se volviera inalcanzable para sus perseguidores, consagrando una campaña fantástica en la que se quedaron con el título a cuatro fechas del final del torneo.

Una de las piezas más relevantes en la obtención de la corona es Diego "Mono" Sánchez, quien realizó otra de sus locuras para festejar la primera estrella de su club.

El destape del Mono Sánchez tras título con Coquimbo

El experimentado arquero celebró con un osado destape desde el balcón de su departamento, el que no pasó inadvertido para sus seguidores.

"Buen día Coquimbo. Estoy de campeón", escribió el guardameta en una historia de Instagram, agregando una foto desnudo en la que tapó sus partes íntimas con un emoji.

Sánchez ha disputado 25 de los 26 partidos en el Campeonato Nacional, recibiendo solamente 12 goles que lo convierten en el menos batido del año.

Con este trofeo, el meta de 38 años obtuvo el tercer título de su carrera. Anteriormente, se coronó en el Transición 2013 y la Supercopa de ese año con Unión Española.

