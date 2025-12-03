Final Liguilla Primera B | Cobreloa reaccionó ante Concepción y rescató una igualdad en un repleto Ester Roa - Chilevisión

Lilas y Naranjas empataron 1-1 en la final ida. Todo se definirá el próximo domingo en el Zorros del Desierto.
Miércoles 3 de diciembre de 2025 | 22:44
Este miércoles y en un colmado Ester Roa Rebolledo, Deportes Concepción y Cobreloa animaron la ida de la final de la Liguilla de la Primera B.
Los Lilas llegaron a esta instancia tras dejar en el camino a Deportes Antofagasta y Deportes Copiapó. En cambio, los Loínos superaron en penales a Santiago Wanderers y en semifinales a San Marcos de Arica.
En un vibrante encuentro, el "León de Collao" y los "Zorros del Desierto" igualaron 1-1. Los locales abrieron el marcador a los 52 minutos a través de Ariel Cáceres.
Cuando "Conce" jugaba mejor y buscaba el segundo, un golazo de Iván Ledezma a los 66' puso el marcador definitivo. El volante sorprendió al guardameta Nicolás Araya con un remate desde casi 30 metros.
La revancha se jugará el próximo 7 de diciembre, a las 20:15 horas, en Calama. Cabe señalar que el ganador de la llave disputará en 2026 la Primera División junto a Universidad de Concepción, campeón 2025 de la Primera B.