Final Liguilla Primera B | Cobreloa reaccionó ante Concepción y rescató una igualdad en un repleto Ester Roa - Chilevisión

Este miércoles y en un colmado Ester Roa Rebolledo, Deportes Concepción y Cobreloa animaron la ida de la final de la Liguilla de la Primera B.

Los Lilas llegaron a esta instancia tras dejar en el camino a Deportes Antofagasta y Deportes Copiapó. En cambio, los Loínos superaron en penales a Santiago Wanderers y en semifinales a San Marcos de Arica.

En un vibrante encuentro, el "León de Collao" y los "Zorros del Desierto" igualaron 1-1. Los locales abrieron el marcador a los 52 minutos a través de Ariel Cáceres.

Cuando "Conce" jugaba mejor y buscaba el segundo, un golazo de Iván Ledezma a los 66' puso el marcador definitivo. El volante sorprendió al guardameta Nicolás Araya con un remate desde casi 30 metros.

El próximo domingo se conocerá al segundo ascendido

La revancha se jugará el próximo 7 de diciembre, a las 20:15 horas, en Calama. Cabe señalar que el ganador de la llave disputará en 2026 la Primera División junto a Universidad de Concepción, campeón 2025 de la Primera B.