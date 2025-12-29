El duro momento que vivió Roberto Cereceda: Su complejo de Maipú sufrió un incendio - Chilevisión

Complejos momentos son los que está viviendo el futbolista Roberto Cereceda, quien dio a conocer el último fin de semana que un incendio afectó su complejo deportivo ubicado en Maipú.

El ex jugador de Colo Colo y Universidad de Chile publicó un video en el que mostró cómo quedó el recinto, el cual sufrió serios daños.

En el registro, el lateral izquierdo reveló hubo pérdida total del casino y los baños. "Fue bastante triste y fuerte ver el lugar en el que tú estás trabajando y creciendo, el sufrir una pérdida así es doloroso", indicó.

El emotivo mensaje de Roberto Cereceda tras incendio en su complejo

Al momento de revelar la noticia, el ex seleccionado nacional indicó que atraviesa "momentos difíciles, pero seguimos de pie".

"Hace pocos días sufrimos un incendio que provocó la pérdida total del casino y los baños de nuestras canchas deportivas. Duele, pero no nos detiene", comentó.

En su cuenta de Instagram, Cereceda lanzó una potente reflexión y aclaró que el complejo seguirá funcionando con normalidad en todas sus áreas.

"Desde la próxima semana contaremos con baños, duchas y una solución provisoria para seguir con la venta de líquidos y atención a nuestros clientes", añadió.



El defensa de 41 años recalcó que "esto es parte del camino del emprendimiento: Caídas, golpes y la decisión de levantarse más fuerte. Gracias a todos quienes nos han apoyado con mensajes, ánimo y cariño".

"Seguimos adelante con esfuerzo, perseverancia y fe", sentenció.

