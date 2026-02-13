Palestino vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Liga de Primera - Chilevisión

Palestino y Universidad de Chile juegan esta viernes un partido clave para sus pretensiones, enfrentándose por la fecha 3° de la Liga de Primera.

Los Azules pretenden conseguir su primer triunfo de la temporada, lo que de paso dejaría atrás algunos cuestionamientos al entrenador Francisco Meneghini.

Por su parte, el elenco Árabe apuesta a hacerse fuerte de local y sacarse la espina de la derrota con Coquimbo Unido de la semana pasada.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Palestino vs Universidad de Chile?

El partido de Palestino ante Universidad de Chile, válido por la fecha 3° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este duelo por el torneo nacional. Para eso, tienes que ingresar con ru respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Palestino y Universidad de Chile por la Liga de Primera

El compromiso entre el cuadro de colonia contra el Romántico Viajero inicia a las 20:30 horas de Chile de este viernes 13 de febrero.

El estadio en el que se disputa el crucial duelo es el Municipal de La Cisterna, mientras que el árbitro designado fue Diego Flores.