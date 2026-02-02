Todo vale: La insólita forma que ocupó hincha de Ñublense para “distraer” a jugador de Palestino - Chilevisión

Una insólita situación se vivió en el partido entre Palestino y Ñublense, equipos que empataron 1-1 este domingo por la fecha 1° de la Liga de Primera.

Todo se dio cerca del cierre en el primer tiempo, luego de que un hincha de los chillanejos ocupara un particular "método" para distraer a Bryan Carrasco en un penal.

Hincha de Ñublense distrae "con todo" a Brayan Carrasco

Al minuto 35 del primer tiempo, el delantero de Los Árabes se preparaba para un lanzamiento desde los 12 pasos que pudo haber sido el 2-0.

Al momento de patear, se observó a un fanático de Los Diablos Rojos bajándose los pantalones y mostrando sus glúteos para poner nervioso al Velocirraptor.

Curiosamente, la "táctica" funcionó y el remate fue contenido por el arquero Nicola Pérez, dándole aire a Ñublense que terminó rescatando un punto en el Estadio Municipal de La Cisterna.

La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios destacaron que el torneo nacional siempre deja particulares momentos.