Primer golpe al mercado 2026: Palestino anticipa a todos y se queda con César Munder - Chilevisión

Palestino dio el primer golpe al mercado de pases 2026. Los Árabes oficializaron este viernes a César Munder como nuevo refuerzo.

Pese a que se especuló con un posible retorno a Universidad Católica, y en menor medida en Colo Colo, el cuadro de Colonia aceleró y se quedó con el cotizado ex Cobresal.

"Es veloz como el viento del desierto", señaló el elenco de La Cisterna en el video de presentación, dándole la bienvenida al chileno-cubano.

Palestino se arma pensando en la Copa Sudamericana

Los Baisanos sumaron su segundo refuerzo. Anteriormente, dieron a conocer la llegada del uruguayo Sebastián Gallegos desde Deportes La Serena.

Con esto, los dirigidos por Cristián "La Nona" Muñoz, que también arribó para esta campaña, se arman pensando en la llave contra Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

El cruce es a partido único y se disputará los primeros días de marzo. El ganador accederá a la zona de grupos, mientras que el perdedor quedará sin copas internacionales por lo que resta del año.

En cuanto a Munder, el delantero fue fichado luego de quedar libre de Cobresal, donde marcó 7 goles en 27 partidos en la reciente Liga de Primera.

