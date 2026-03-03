Quién era José Luis “Pelé” Álvarez, el ex delantero de Colo Colo que murió a los 65 años - Chilevisión

Este lunes 2 de marzo se confirmó la muerte de José Luis Álvarez, recordado ex futbolista chileno que fue campeón con Colo Colo.

El otrora atacante perdió la vida a los 65 años a causa de las consecuencias de un cáncer, noticia que fue dada a conocer por sus cercanos.

Una vez conocido el deceso, Los Albos se pronunciaron en redes sociales y enviaron las condolencias a su familia, recalcando que el ex jugador dejó "su nombre en la historia del Eterno Campeón".

Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Luis “Pelé” Álvarez, ex jugador de Colo-Colo.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y cercanos en este difícil momento. Durante su etapa en el Cacique, fue parte de los títulos del Campeonato Nacional…

¿Quién era José Luis "Pelé Álvarez?

Nacido en diciembre de 1960, Álvarez comenzó su carrera en Deportes La Serena, representando al club de la ciudad en la que nació.

Su apodo de "Pelé" se dio por su tez morena, similar a la del histórico goleador de la Selección de Brasil que por esos años brillaba en el Santos.

Además de Los Granates, el ariete pasó por Colo Colo, O'Higgins, La Calera, Magallanes, Deportes Arica, Sporting Cristal de Perú y Jorge Wilstermann de Bolivia, entre otros.

En el Cacique llegó a ser campeón en cuatro oportunidades, obteniendo los títulos del Campeonato Nacional de 1981 y 1983 y la Copa Chile en 1981 y 1982.

Una vez retirado del fútbol se radicó en Doñihue, región de O'Higgins, donde se dedicó a trabajar en escuelas de fútbol con niñas, niños y jóvenes de diferentes sectores.

"Su legado no solo vive en sus goles, sino también en cada enseñanza, en cada consejo y en cada niño que soñó gracias a su ejemplo. Te amamos y siempre te recordaremos", indicó la municipalidad.