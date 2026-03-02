“Está ganado”: La particular profecía de Matías Zaldivia previo a su partido más glorioso con la U - Chilevisión

Matías Zaldivia se convirtió en el héroe de Universidad de Chile en el Superclásico 199, anotando el único gol del partido ante Colo Colo.

El defensor aprovechó un pivoteo de Juan Martín Lucero y sacó un colocado remate en pleno segundo tiempo, desatando la locura de plantel y cuerpo técnico que obtuvieron su primer triunfo del año.

Tras la victoria en el Estadio Monumental, en redes sociales se viralizó un "aviso" del argentino-chileno mostraba horas antes del compromiso.

La confianza de Matías Zaldivia previa al Superclásico

La situación la dio a conocer Veronica Bianchi, periodista de TNT Sports que reveló un intercambio de mensajes en el que el zaguero anticipaba una victoria azul.

"Jaja. Hay que despejar la mente. El Superclásico ya está ganado", le dijo Zaldivia a la comunicadora 24 horas antes de que comience el cotejo.

A través de una historia en su Instagram, la reportera remarcó: "Por aquí uno que ayer (sábado) ya sabía cositas".

El rendimiento, con tanto incluido, coronó una tarde especial para el ex seleccionado nacional, teniendo que defendió por seis temporadas la camiseta del Cacique.

A raíz de esto, el defensor de 35 años es insultado cada vez que vuelve al recinto de Macul, lo que lo motivó a gritar con todo el tanto de la victoria para el Romántico Viajero.

