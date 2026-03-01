 De Matías Zaldivia a Meneghini: Los memes que dejó la victoria de la U sobre Colo Colo - Chilevisión
De Matías Zaldivia a Meneghini: Los memes que dejó la victoria de la U sobre Colo Colo

Los hinchas azules celebraron en redes sociales el triunfo sobre el Cacique, mencionando al sorpresivo goleador del encuentro y a su DT que llegaba muy cuestionado.

Domingo 1 de marzo de 2026 | 20:25

El Superclásico 199 tuvo como ganador a Universidad de Chile, elenco que venció 1-0 a Colo Colo este domingo por la fecha 5° de la Liga de Primera.

Los Azules se hicieron fuertes y dieron el golpe en el Estadio Monumental, logrando su primera victoria del año con el gol de Matías Zaldivia.

Precisamente, el defensor fue protagonista de la lluvia de memes que dejó uno de los encuentros más esperados del fútbol chileno.

Además del zaguero, que jugó seis años en el Cacique, los hinchas mencionaron al entrenador Francisco Meneghini.

Paqui llegaba cuestionado a este encuentro al no poder celebrar este 2026, por lo que festejó con todo una vez que terminó el compromiso.

Además de imponerse al archirrival, el triunfo le permitió al Romántico Viajero escalar varios lugares en la tabla de posiciones.

Mira los memes acá

