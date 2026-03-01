Juan Martín Lucero se pierde un gol claro ante Colo Colo y los hinchas de la U disparan: “Horrible” - Chilevisión

El primer tiempo del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile tuvo como uno de los protagonistas a Juan Martín Lucero, quien se perdió una chance clarísima.

En el cierre del lapso inicial, el Gato quedó mano a mano con el arquero Fernando de Paul luego de uno pelotazo largo.

Al intentar definir, el argentino quiso hacerle un globito al portero del Cacique, quien reaccionó a tiempo y se quedó con el balón en sus manos.

La ocasión perdida colmó la paciencia de los hinchas del Romántico Viajero, lanzando durísimas críticas al ariete que llegó como uno de los grandes refuerzos para esta temporada.

Algunos lo trataron de "horrible" y recordaron a Lucas Di Yorio, atacante que dejó el club al ser fichado por el Santos Laguna de México.

Mira los comentarios acá

Le quiero aforrar a Lucero #VamosLaU — Claudia (@claudiapau14) March 1, 2026

Lucero y sobre todo Rivero ni una uña de Di Yorio (hasta ahora) — José del Solar (@jdelsolargu) March 1, 2026

La de Lucero es mucho más falla él que mérito de De Paul.



De hecho creo que el Tuto salió muy mal a esa pelota. — Abrúnculo Aldunate (@Balsamoa500) March 1, 2026

Que horrible los delanteros de la U. Vargas mal con la pelota y Lucero en la definición — JJ mon (@pepeyeah81) March 1, 2026

Vargas y Lucero completamente al debe no han generado nada y la unica que le quedo no supo que hacer #VamosLaU — Carlos Díaz (@CarlosDiaz2cl) March 1, 2026