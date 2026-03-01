 Juan Martín Lucero se pierde un gol claro ante Colo Colo y los hinchas de la U disparan: “Horrible” - Chilevisión
Juan Martín Lucero se pierde un gol claro ante Colo Colo y los hinchas de la U disparan: “Horrible”

Una gran chance perdida colmó la paciencia de los fanáticos de Los Azules, quienes criticaron duramente al delantero argentino en redes sociales.

Domingo 1 de marzo de 2026 | 18:41

El primer tiempo del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile tuvo como uno de los protagonistas a Juan Martín Lucero, quien se perdió una chance clarísima.

En el cierre del lapso inicial, el Gato quedó mano a mano con el arquero Fernando de Paul luego de uno pelotazo largo.

Al intentar definir, el argentino quiso hacerle un globito al portero del Cacique, quien reaccionó a tiempo y se quedó con el balón en sus manos.

La ocasión perdida colmó la paciencia de los hinchas del Romántico Viajero, lanzando durísimas críticas al ariete que llegó como uno de los grandes refuerzos para esta temporada.

Algunos lo trataron de "horrible" y recordaron a Lucas Di Yorio, atacante que dejó el club al ser fichado por el Santos Laguna de México.

Mira los comentarios acá

