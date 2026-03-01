 Colo Colo vs U. de Chile: Dónde ver en vivo el superclásico 199 del fútbol chileno - Chilevisión
Colo Colo vs U. de Chile: Dónde ver en vivo el superclásico 199 del fútbol chileno

Los albos reciben al Romántico Viajero en el Estadio Monumental en un encuentro válido por la 5º fecha del campeonato nacional 2026.

Domingo 1 de marzo de 2026 | 08:51

Este domingo 1 de marzo se disputa uno de los partidos más importantes del fútbol chileno. El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la quinta fecha de la Liga de Primera.

El encuentro se jugará en el Estadio Monumental de Macul, con los albos en un buen momento y buscando confirmar su buen arranque en el campeonato nacional, donde suma nueve puntos y se mantiene en la parte alta de la tabla.

En la vereda opuesta, los azules llegan con la necesidad de reaccionar tras un inicio irregular. Un triunfo frente a Colo Colo se presenta como la gran chance para Francisco Meneghini de cambiar el rumbo de su campaña y tomar impulso en el campeonato.

¿Dónde ver EN VIVO el superclásico 199 de Colo Colo vs U. de Chile?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá de forma online este choque por la fecha 5° de la Liga de Primera. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Colo Colo y la U por la Liga de Primera

El compromiso de albos y azules inicia a las 18:00 horas de Chile de este domingo 1 de marzo. 

El escenario en esta oportunidad es el Estadio Monumental, mientras que el árbitro designado fue Cristian Garay. 

