Colo Colo vs U. de Chile: Dónde ver en vivo el superclásico 199 del fútbol chileno - Chilevisión

Este domingo 1 de marzo se disputa uno de los partidos más importantes del fútbol chileno. El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la quinta fecha de la Liga de Primera.

El encuentro se jugará en el Estadio Monumental de Macul, con los albos en un buen momento y buscando confirmar su buen arranque en el campeonato nacional, donde suma nueve puntos y se mantiene en la parte alta de la tabla.

En la vereda opuesta, los azules llegan con la necesidad de reaccionar tras un inicio irregular. Un triunfo frente a Colo Colo se presenta como la gran chance para Francisco Meneghini de cambiar el rumbo de su campaña y tomar impulso en el campeonato.

¿Dónde ver EN VIVO el superclásico 199 de Colo Colo vs U. de Chile?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá de forma online este choque por la fecha 5° de la Liga de Primera. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Colo Colo y la U por la Liga de Primera

El compromiso de albos y azules inicia a las 18:00 horas de Chile de este domingo 1 de marzo.

El escenario en esta oportunidad es el Estadio Monumental, mientras que el árbitro designado fue Cristian Garay.