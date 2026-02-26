 Superclásico: Los jugadores de Colo Colo y de la U que se han puesto la camiseta del archirrival - Chilevisión
Superclásico: Los jugadores de Colo Colo y de la U que se han puesto la camiseta del archirrival

Este domingo se vuelve a disputar el tradicional encuentro en el Monumental. En la cancha habrá varios jugadores que pasaron por el equipo contrario en temporadas anteriores.

Jueves 26 de febrero de 2026 | 22:37

Este fin de semana se juega el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, uno de los partidos más esperados de la Liga de Primera. 

El domingo 1 de marzo a las 18:00 Los Albos recibirán a Los Azules en el Estadio Monumental en la quinta fecha del torneo para protagonizar la edición 119.

Pese a la eterna rivalidad entre los equipos, algunos jugadores de sus planteles actuales han pasado por ambos conjuntos..

Jugadores de Colo Colo que pasaron por la U

  • Fernando de Paul (2017-2021) 

Jugadores de la U que pasaron por Colo Colo

  • Charles Aránguiz (2009-2010)

  • Octavio Rivero (2016-2018)

  • Matías Zaldivia (2016-2022)

  • Juan Martín Lucero (2022)

¿Dónde ver el partido de Colo Colo vs Universidad de Chile?

El encuentro entre Colo Colo y la U podrá ser visto en vivo por el canal TNT Sports Premium.

El encuentro por la fecha 5° de la Liga de Primera será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que tienes que entrar con tu usuario y clave.

