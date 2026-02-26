Lo filtró un ex compañero: Matías Zaldivia aclara supuestos cuestionamientos a Francisco Meneghini - Chilevisión

Matías Zaldivia, defensor de Universidad de Chile, se refirió a los supuestos cuestionamientos que hizo contra el entrenador Francisco Meneghini, situación que fue filtrada por Ramón Fernández.

Todo se originó luego de que su ex compañero en Colo Colo reveló un diálogo que tuvo con el zaguero, donde apuntaba a Paqui por el reciente empate de Los Azules con Deportes Limache.

"Yo hablé con el cabezón Zaldivia después y dijo: '(Meneghini) nos perdió todo con los cambios'", señaló el experimentado mediocampista en TNT Sports.

Matías Zaldivia desmintió haber comentado cambios de Meneghini

Consultado por esta situación, Zaldivia reconoció haber conversado con Fernández, aunque desmintió el haber criticado las modificaciones de su estratega.

"Sí hablé con él, pero no dije nada de los cambios. No dije nada ni parecido. Nunca me metería en las decisiones técnicas de nosotros", señaló.

En conferencia de prensa, el defensor respaldó a Meneghini y recalcó que "el que entra también es un compañero mío, entonces yo en ese sentido nunca voy a decir algo así".

La situación se da en la previa del Superclásico contra el Cacique, partido que está fijado para el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

El Romántico Viajero llega al duelo sin conocer de victorias en la Liga de Primera, acumulando solamente 3 puntos en las primeras cuatro fechas.