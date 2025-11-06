Matías Zaldivia no olvida polémicas ante Lanús y dispara: “Nos sacaron de la Copa” - Chilevisión

Universidad de Chile retomó el camino de la victoria tras imponerse 2-0 a Everton este miércoles, poniéndose al día en la Liga de Primera.

Los Azules dejaron atrás tres derrotas consecutivas, entre las que está la dolorosa y polémica caída ante Lanús por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.

El cotejo contra el Granate sigue en la cabeza del plantel azul, siendo Matías Zaldivia el que lanzó varios dardos por las cuestionadas jugadas que marcaron el duelo, incluyendo un planchazo a Javier Altamirano y una mano previa al gol de los trasandinos.

El fuerte mensaje de Matías Zaldivia por derrota ante Lanús

Tras el choque frente a Los Releteros, el defensa manifestó que "teníamos una gran ilusión, por que estuvimos a la altura de la Copa y de los partidos. Para mí nos sacaron de la Copa".

"Si bien hubo detalles que pudimos haber hecho mejor tanto de local como de visitante con Lanús, creo que fue injusta la manera en que perdimos allá, con la mano clara, la expulsión a los cinco minutos que hubiese cambiado todo el partido", comentó.

En diálogo con TNT Sports, Zaldivia remarcó que "ahora queda mirar el último objetivo que tenemos que es entrar a Copa Libertadores de forma directa".

"Habían muchos rumores, nosotros no pensábamos que iba a pasar, pero después de ver las imágenes lo de Javi (Altamirano) es clarísimo, una expulsión al minuto 5 te cambia todo el partido, y lo de la mano ni hablar. Nos sacaron de una manera muy injusta", sentenció.